To jest oczywiście bardzo istotna okoliczność z punktu widzenia pełnienia urzędu przez ławnika. Posiadanie nieskazitelnego charakteru odnosi się zarówno do sędziów, jak i do ławników. Nie jest to jednak przesłanka, która w tej procedurze może podlegać weryfikacji. Nie jest to przesłanka, która mogłaby mieć wpływ na wykonanie czynności w postaci odebrania ślubowania od ławników wybranych przez Senat. Należy jednak pamiętać, że ławnik bierze udział w wyrokowaniu. I tak jak sędzia w tym zakresie jest niezawisły. Musi więc spełniać wszystkie kryteria niezawisłości. I dlatego, tak jak sędzia, podlega ocenie, czy jest godny wykonywać funkcję sądzenia. Mamy dwa tryby dokonania takiej oceny. Zgodnie z pierwszym nie wyznacza się ławnika do pełnienia obowiązków w przypadku ujawnienia okoliczności, które nie pozwalały na jego wybór. Ta niezdolność wiąże się z oceną jego predyspozycji, jego cech i w tym kontekście mieści się także nieskazitelność charakteru. Taką niezdolność można stwierdzić w każdym momencie. W efekcie ławnika nie wyznacza się do pełnienia obowiązków. Osoba zachowuje status ławnika, ale nie uczestniczy w orzekaniu.