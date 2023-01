W związku z agresją Rosji na Ukrainę w UE przyjęto liczne sankcje gospodarcze. Przepisy unijne dotyczące sankcji są bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich, w których gestii leży ich egzekwowanie. W praktyce nie zawsze jest ono skuteczne. Wpływ na to mają istniejące luki prawne oraz różnice w lokalnych przepisach prawa karnego. W konsekwencji takie same naruszenia sankcji unijnych mogą być różnie karane w państwach członkowskich. Może to nawet prowadzić do quasi-bezkarności sprawców, jeżeli będą oni działać w krajach, które przewidują mniej surowe kary lub które w praktyce łagodniej podchodzą do egzekwowania sankcji.