Jak można było się spodziewać, w sądzie I instancji były ambasador przegrał, powództwo oddalono. Rozpatrujący apelację stołeczny sąd okręgowy zwrócił jednak uwagę na wiele problemów prawnych, które ostatecznie miał rozstrzygnąć Sąd Najwyższy. Pierwszym i najważniejszym była kwestia kompetencji sądów powszechnych do rozstrzygania konstytucyjności ustaw. SO w Warszawie zastanawiał się, czy rozstrzygając sprawę, może pominąć przepis ustawy, jeśli uzna, że jest on niezgodny z Konstytucją RP. Chodziło o to, że przepis ten utracił już swoją moc obowiązującą (w toku procesu weszła w życie nowa ustawa o służbie zagranicznej ze stycznia 2021 r. – t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1076 ze zm., co oznaczało, że nowelizacja, na podstawie której zwolniono byłego ambasadora, utraciła moc), a Trybunał Konstytucyjny w tej sytuacji nie jest już właściwy do rozpoznania pytania prawnego sądu przedstawionego w trybie art. 193 Konstytucji RP.