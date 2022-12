Przy okazji rozporządzenie usuwa kilka luk oraz wątpliwości interpretacyjnych. Przykładowo projektowane przepisy wykonawcze jednoznacznie rozstrzygają, który organ jest uprawniony do obniżenia stopnia (co nie zawsze było jasne w przypadku zmiany korpusu), wprowadzając zasadę, że organem właściwym do obniżenia stopnia jest ten, który go nadał.