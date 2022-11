Jerzy Ząbkiewicz argumentuje, że skoro ustawodawca użył w artykule formy pojedynczej słowa „ustawa”, to nie przewidział w tej kwestii dualizmu prawnego, z jakim mamy dziś do czynienia. Przekonuje, że Sąd Najwyższy na mocy art. 65 pkt 1 ustawy o SN mógłby już teraz wyłączyć ławników od orzekania w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izbie Odpowiedzialności Zawodowej do czasu zmiany albo ustawy o SN, albo art. 182 konstytucji. Przywołany przepis ustawy o SN stanowi, że nie wyznacza się ławnika SN do pełnienia obowiązków w przypadku ujawnienia okoliczności, które nie pozwalały na jego wybór. Ponadto przewodniczący Ząbkiewicz sugeruje, że „precedens zawieszania ławników w obu izbach SN mógłby stać się okazją do próby rozwiązania problemów z otrzymaniem środków z Unii Europejskiej”.