Chodzi o projekt zmian w ustawie o umowach międzynarodowych, który właśnie został wpisany do rządowego wykazu prac legislacyjnych. Nowelizacja ma umożliwić wyrażenie przez Polskę zgody na poszerzenie kompetencji Unii w dziedzinie prawa karnego. Obecnie art. 83 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymienia wszystkie rodzaje nielegalnej działalności, które mogą być objęte unijnymi normami minimalnymi odnoszącymi się do określania przestępstw i kar. Są to: terroryzm, handel ludźmi oraz seksualne wykorzystywanie kobiet i dzieci, nielegalny handel narkotykami, nielegalny handel bronią, pranie pieniędzy, korupcja, fałszowanie środków płatniczych, przestępczość komputerowa i przestępczość zorganizowana. Traktat pozwala jednak na wydłużenie tej listy przez Radę UE. Decyzja w tej sprawie musi zostać podjęta jednomyślnie przez przedstawicieli całej „27”.