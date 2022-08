Bo ta ustawa to już relikt, swoisty skansen. To jedyna na świecie, nie mówiąc już o Unii Europejskiej, ustawa, która uzależnia odpowiedzialność firmy od prejudykatu w postaci wyroku skazującego osobę fizyczną. Na potrzebę zmian w polskim systemie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zgodnie wskazują Unia Europejska, OECD i Rada Europy. Niestety polskie prawo wciąż stoi na stanowisku, że aby postawić firmę w stan oskarżenia, trzeba znaleźć dokładnie tę rękę, która wylała ścieki do wody, albo tę, która podpaliła wysypisko śmieci. To niezwykle trudne. W korporacyjnym gąszczu, gdzie mamy mnóstwo wewnętrznych regulaminów, okólników, różnych przecinających się kompetencji, dojście do osoby, która za coś odpowiada, jest ogromnie trudne. To zresztą pokazują konkretne sprawy.