Są one przede wszystkim całkowicie nieuzasadnione, bo zarówno adwokat z wyboru, jak i ten działający z urzędu świadczą pomoc dokładnie tej samej jakości, wykonują też takie same czynności. Robią to z takim samym zaangażowaniem. Stawki zaprezentowane w rozporządzeniu pokazują po prostu, jak resort sprawiedliwości wycenia pomoc prawną dla najmłodszego pokolenia, które także może trafić przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Po prezentacji tych kwot przelała się czara goryczy. Jak można wyceniać walkę o przyszłość dzieci - a często wręcz o ich życie lub wolność - na 60 czy 120 zł? Pamiętajmy, że zgodnie z niedawno przyjętą ustawą o resocjalizacji i wspieraniu nieletnich została zaostrzona odpowiedzialność za wiele czynów popełnianych przez najmłodszych. Z jednej strony mamy więc represyjność, a z drugiej wycenia się pomoc prawną, której beneficjentami będą właśnie dzieci i młodzież, na tak niskie kwoty.