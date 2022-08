Zaskakującym zarządzeniem z ostatniego piątku prezes warszawskiego SO Joanna Przanowska-Tomaszek przywróciła Tuleyę do orzekania, jednocześnie kierując na zaległy urlop wypoczynkowy w okresie od 8 sierpnia do 19 września. Sędzia w rozmowie z TVN24 zapowiadał, że stawi się w poniedziałek rano w siedzibie sądu i poprosi, by nie wysyłać go na urlop po długotrwałej przerwie w pracy. Gdy pojawił się na miejscu, dowiedział się, że do orzekania jednak nie wróci, nawet po urlopie. Zarządzenie prezes Przanowskiej-Tomaszek zostało bowiem uchylone. Działając w ramach wewnętrznego nadzoru administracyjnego zrobił to wiceprezes SA w Warszawie Przemysław Radzik, równocześnie zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów.