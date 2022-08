Projekt zakłada m.in., że każdy sędzia będzie powoływany na stanowisko tylko raz, bez potrzeby powtórnego przechodzenia procedury nominacyjnej w przypadku późniejszego ubiegania się o przejście do sądu wyższego szczebla. Przenoszenie urzędującego już sędziego na inne stanowiska służbowe ma odbywać się w drodze decyzji ministra sprawiedliwości, co do zasady na wniosek lub za zgodą samego sędziego. Zmiana wzmocni – zdaniem rady – niezawisłość sędziowską, a uprawnienie ministra do przenoszenia sędziów „w żadnej mierze” nie przekroczy granic wyznaczonych zasadą trójpodziału władz.