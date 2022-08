Dokument co roku przygotowuje Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT), czyli działająca w ramach Biura RPO jednostka powołana do monitorowania sposobu, w jaki traktowane są osoby pozbawione wolności. Do istnienia takiej instytucji zobowiązuje Polskę Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.