W szkole podstawowej Naim Frashëri, do której uczęszczali skarżący, uczyły się niemal wyłącznie dzieci romskie i egipskie. W 2015 r. złożono skargę do komisarza ds. dyskryminacji, zarzucając, że nadreprezentacja tych uczniów była de facto segregacją. Komisarz stwierdził, że była ona niezamierzona, ale dyskryminację mogą stanowić zarówno działania, jak i zaniechania prowadzące do nierówności. Pomimo zapewnień ministerstwa, że wdroży niezwłocznie środki desegregacyjne, co najmniej do roku szkolnego 2019/2020 do szkoły nadal uczęszczali niemal wyłącznie uczniowie romscy i egipscy. Do chwili wydania wyroku nadal nie doszło do zapowiadanego połączenia placówki z sąsiednimi szkołami w celu rozwiązania problemu.