W wyroku z 5 maja 2022 r. strasburscy sędziowie podkreślili, że kwestie związane z zapłodnieniem pozaustrojowym są wrażliwe i dlatego przekazuje się państwom członkowskim znaczący margines uznania co do wprowadzanych regulacji. Zauważyli jednak, że ustawodawstwo wprowadzało pojęcie „preferowany” wiek, co sprawiało, że nie było precyzyjne i pozwalało na dowolność interpretacji. Brak precyzji powodował po stronie korzystających z procedury niepewność. Jak zauważyli europejscy sędziowie, prawo zostało w międzyczasie zmienione i teraz wskazuje jednoznacznie, że górna granica to 42 lata. Uznając, że prawo w sposób nieprecyzyjny regulowało sytuację skarżących, dając zbyt daleko idącą dyskrecjonalność urzędowi ds. ochrony embrionów, w sprawie doszło do naruszenia art. 8 konwencji. Skarżącym przyznano 8 tys. euro zadośćuczynienia.