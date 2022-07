Podczas ostatniego posiedzenia izba wyższa zadecydowała o odrzuceniu w całości ustawy, której projektodawcą jest Ministerstwo Sprawiedliwości . W swoim stanowisku podkreślała, że ustawa zawiera „liczne rozwiązania o restrykcyjnym, opresyjnym i niepostępowym charakterze” i nie rozwiązuje systemowych problemów, a wręcz może doprowadzić do powstania nowych. Uwagi Senatu trafiły do sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, jednak posłowie odrzucili wniosek w całości. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta, jednak zawarte w niej rozwiązania nadal budzą sprzeciw części środowisk związanych z oświatą. Iga Kazimierczyk, prezeska fundacji Przestrzeń dla Edukacji, zainicjowała w sieci protest przeciwko nowemu prawu. Petycję, w której znalazł się apel do prezydenta o zawetowanie ustawy, do momentu zamknięcia wydania podpisało niemal 2,5 tys. osób. Jednym z głównych zarzutów zawartych w stanowisku jest przeniesienie na dyrektorów szkół uprawnień, które do tej pory przysługiwały jedynie sądom opiekuńczym. „Dyrektorom szkół ustawa nadaje uprawnienia właściwie dla sądów – osądzenia i karania uczniów bez konieczności zgłaszania sprawy na policję. To pomylenie porządków, które w sposób zasadniczy ingeruje w funkcję szkoły” – zaznaczono w petycji.