Rozstrzygnięcie zapadło w sprawie ze skargi dziennikarza portalu informacyjnego, który w maju 2018 r. nie został wpuszczony na posiedzenie Sejmu. Przedmiotem obrad była budząca kontrowersje nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, która spowodowała głośny protest rodziców osób z niepełnosprawnościami odbywający się w gmachu sejmowym. Marszałek izby niższej parlamentu wydał wówczas zarządzenie ograniczające dostęp do siedziby Sejmu, zawieszając m.in. wydawanie jednorazowych kart wstępu przedstawicielom mediów. Ponieważ dziennikarz nie mógł wejść do budynku i relacjonować obrad, złożył skargę do warszawskiego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ten ją uwzględnił i orzekł o bezskuteczności zaskarżonej czynności.