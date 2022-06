Sprawa zaczęła się pod koniec 2018 r., kiedy Kamil Zaradkiewicz został mianowany przez prezydenta na sędziego Sądu Najwyższego (10 października). Prezes SN kierujący Izbą Cywilną, do której przydzielono sędziego, miał jednak wątpliwości co do prawidłowości jego powołania (kandydaturę prezydentowi przedstawiła obecna Krajowa Rada Sądownictwa uważana przez wielu za niekonstytucyjną) i odmówił przydzielania go do składów orzekających. Wobec tego Kamil Zaradkiewicz wniósł pozew o dopuszczenie do wykonywania funkcji orzeczniczych (zgodnie z ówczesnymi przepisami tego typu sprawy rozpatrywała ID SN).