W 2016 r. interwenient – szwajcarski producent zegarków Swatch AG – złożył wniosek o wygaśnięcie ochrony. Jako argument wskazano, że Apple nie używał rzeczywiście (z ang. genuine use) oznaczeń przez ostatnie pięć lat. W 2018 r. EUIPO wygasił prawa do znaków towarowych kalifornijskiej firmy. Na początku 2021 r. spółka zaskarżyła tę decyzję do Sądu UE