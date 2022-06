26 maja 2020 r. skarżące stowarzyszenie złożyło skargę do ETPC na naruszenie prawa do zgromadzeń (art. 11 Europejskiej konwencji), wskazując, że w następstwie uchwalenia nowego prawa zostało zmuszone do odwołania wiecu zaplanowanego na 1 maja 2020 r. Od 30 maja 2020 r. zakaz zgromadzeń został złagodzony (maksymalnie do 30 uczestników). Imprezy z udziałem ponad 1 tys. uczestników były zakazane do końca sierpnia 2020 r.