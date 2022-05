Sąd nie jest zwolniony z obowiązku sporządzenia uzasadnienia gwarantującego prawo strony do rzetelnego procesu. Jeżeli więc uzna, że prawo to dozna uszczerbku, powinien odstąpić od formularza i sporządzić uzasadnienie w dotychczasowej formie. Do takich wniosków doszedł Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

Uzasadnienie jego stanowiska niedawno zostało opublikowane. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego uzasadnienie wyroków zapadających w sprawach karnych, w tym także wyroków sądów odwoławczych, sporządza się na formularzu. Treść formularza została zaś ustalona na mocy rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie wzorów formularzy uzasadnień wyroków oraz sposobów ich wypełniania (Dz.U. z 2019 r. poz. 2349).