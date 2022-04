Ale to nie wszystko. „Za umyślne spowodowanie uszkodzenia ciała dziecka poczętego lub rozstroju zdrowia zagrażającego jego życiu ustawa w art. 157a przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Wyższą karę, bo do trzech lat pozbawienia wolności, ustawa po zmianie ma przewidywać za prowadzenie pojazdu mechanicznego przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a). Ale już jeżeli w wyniku czynnej napaści nastąpi skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, sankcja w zmienionym art. 223 par. 2 to pozbawienie wolności od lat dwóch do 15. Tu zatem, gdzie zaczyna się sankcja za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza (dwa lata pozbawienia wolności), kończy się zagrożenie karą za spowodowanie uszkodzenia ciała dziecka poczętego lub rozstroju zdrowia zagrażającego jego życiu (art. 157a - do lat dwóch)” - czytamy w opinii BAS.