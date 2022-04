Trybunał, uznając jednomyślnie naruszenie prawa skarżącego na podstawie art. 5 ust. 1 konwencji, wskazał na to, że sądy krajowe odrzuciły wniosek skarżącego o sporządzenie nowej, aktualnej opinii na temat jego stanu psychicznego. Zamiast tego oparły się na opiniach nieaktualnych i wzbudzających merytoryczne wątpliwości co do diagnozy, a zatem niespełniających wymogów zdefiniowanych we wcześniejszym orzecznictwie ETPC w podobnych sprawach. Trybunał podkreślił także, że podczas pierwszego przedłużenia przymusowego pobytu skarżącego w szpitalu psychiatrycznym sąd odwoławczy wskazał sądowi pierwszej instancji konieczność uzyskania aktualnej opinii medycznej, do czego ten sąd się nie zastosował mimo. Tymczasem w zachowaniu i kondycji psychicznej skarżącego zachodziły wówczas zmiany i konieczne było uzyskanie aktualnej opinii. Chorwackie ustawa dotycząca praw osób z zaburzeniami psychicznymi ustanawia co do zasady obowiązek uzyskania aktualnej opinii o stanie zdrowia psychicznego osoby przebywającej w zamknięciu, sporządzonej przez eksperta spoza placówki, której sytuacja dotyczy, za każdym razem, kiedy zapada decyzja o przedłużeniu stanu pozbawienia wolności lub gdy procedowany jest wniosek takiej osoby o zmianę trybu leczenia na poza szpitalny. W sprawie skarżącego wnioski o sporządzenie takiej opinii były odrzucane.