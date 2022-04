Posłowie odrzucili senackie weto wobec ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami. Zakłada ona, że co do zasady nie będzie można zmieniać nazw np. ulic, którym patronują wybitni Polacy, np. ojcowie niepodległości czy historyczni władcy państwa polskiego. Senatorowie wskazywali, że ustawa ogranicza, bez ważnego powodu, prawo samorządów do nadawania nazw ulicom i obiektom leżącym na ich terenie. Ich zdaniem jest niezgodna z konstytucją. Ponadto za takie należy uznać jej przepisy wprowadzające, które nakazują stosować ją z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r. Senatorowie wskazywali też, że w dokumencie znalazło się kilka przepisów, które ponadto wykraczają poza jej zakres przedmiotowy. Sejm jednak nie zgodził się z tą krytyką. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.