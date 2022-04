Choć co do zasady projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kilku innych ustaw, nad którym pracuje resort sprawiedliwości, zasługuje na aprobatę, to jednak kilka kwestii wymaga dopracowania na kolejnych etapach prac legislacyjnych. Tak można streścić stanowisko Prokuratury Krajowej (PK), która w toku opiniowania odniosła się do planowanej reformy.

Generalnie eksperci instytucji pozytywnie odnieśli się do wielu nowych przepisów zawartych w projekcie. Pochwalili m.in. wprowadzenie obowiązku informowania prokuratorów o każdej sprawie związanej z ograniczeniem lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej (o ile jest wszczynana z urzędu), stworzenie instytucji alimentów natychmiastowych czy doprecyzowanie kwestii kontaktów z dzieckiem. Wątpliwości PK wzbudziło jednak wprowadzenie rodzinnych postępowań informacyjnych, które mają być dodatkowym, obowiązkowym etapem procedury poprzedzającej wniesienie pozwu o rozwód lub separację. Będą musieli w nim uczestniczyć ci małżonkowie, którzy mają wspólne małoletnie dzieci.