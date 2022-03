Obecnie kara za działalność na rzecz obcego wywiadu wynosi od roku do 10 lat więzienia. Po wejściu w życie nowych przepisów będzie to odpowiednio od 5 do 25 lat. Za szpiegostwo polegające na udzielaniu wiadomości grozi dziś od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Autorzy nowelizacji proponują podniesienie dolnej granicy do 8 lat, a górnej do dożywotniego pozbawienia wolności.