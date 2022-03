Chodziło o fałszowanie składu produktów, co potwierdziły badania laboratoryjne wybranych koszul czy marynarek. W efekcie oznaczenia na metkach nie pokrywały się z rzeczywistością, wprowadzając klientów w błąd co do jakości towaru . „Gdyby konsumenci wiedzieli, że w marynarce oferowanej jako «wełniana» nie ma w ogóle wełny, mogliby zrezygnować z zakupu” – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, cytowany we wczorajszym komunikacie urzędu.