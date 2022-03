Chodzi o rozwiązania przewidziane w projekcie nowelizacji prawa karnego, który jest już po I czytaniu w Sejmie. A konkretnie o propozycję zmiany treści art. 155 k.k. przewidującą zaostrzenie sankcji za nieumyślne spowodowanie śmierci. Obecnie za czyn ten grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Po nowelizacji miałoby to być od sześciu miesięcy do ośmiu lat. – Zmiana będzie również skutkować zaostrzeniem kar dla lekarzy za błędy medyczne – alarmuje Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Część takich spraw jest bowiem kwalifikowana jako przestępstwo z art. 155 k.k. Mało tego, podniesienie górnej granicy zagrożenia spowoduje również brak możliwości warunkowego umorzenia postępowania. Nawet gdy zaistnieją przesłanki ku temu, a więc gdy wina i społeczna szkodliwość czynu nie będą znaczne, okoliczności jego popełnienia nie wzbudzą wątpliwości, a postawa niekaralnego wcześniej sprawcy pozwoli przypuszczać, że będzie on przestrzegał porządku prawnego, to sąd nie będzie mógł skorzystać z tej instytucji. Wszystko dlatego, że zgodnie z art. 66 par. 2 k.k. umorzenie warunkowego postępowania karnego jest możliwe tylko w stosunku do przestępstw zagrożonych maksymalnie pięcioma latami pozbawienia wolności.