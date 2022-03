Najszybciej, jak zauważa Katarzyna Przybylska z Habitat for Humanity, zadziałali stołeczni radni , którzy 20 stycznia przyjęli uchwałę w sprawie SAN, kierując to rozwiązanie m.in. do uchodźców, osób doświadczających bezdomności lub z niepełnosprawnościami czy samotnych rodziców.