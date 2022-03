Ponadto nie udziela się zgody obywatelowi polskiemu, pomimo spełnienia innych warunków, który został przeniesiony do rezerwy wskutek uznania przez właściwą komisję lekarską za niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju (kat. „D”) lub wojny (kat, „E”). Dotyczy to też osób, które z różnych powodów, unikały do tej pory uregulowania stosunku do powszechnej służby wojskowej. Na pozytywne rozpatrzenie wniosku nie mają co liczyć także obywatele, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu na karę co najmniej jednego roku pozbawienia wolności, w tym także z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, odbywają karę pozbawienia lub ograniczenia wolności lub oczekują na jej wykonanie. Co ciekawe ochotnik nie może mieć zaległości podatkowych lub zalegać z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, oraz być wpisanym do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego lub ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.