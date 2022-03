Trybunał Sprawiedliwości UE , w składzie wielkiej izby, wydał 22 lutego br. wyrok dotyczący warunków odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania w przypadku systemowych naruszeń w procesie powoływania sędziów, które mogą wpłynąć negatywnie na prawo do rzetelnego procesu (połączone sprawy C-562/21 i C-563/21). Potwierdził, że ogólne wątpliwości co do przestrzegania praworządności w państwie, które wystawiło ENA, to za mało. To na osobie, której dotyczy nakaz, ciąży obowiązek wykazania, że jej prawo do rzetelnego procesu przed niezawisłym i bezstronnym sądem, ustanowionym uprzednio na mocy ustawy, zostało lub może zostać naruszone. Co więcej, ani to, że sędziowie zostali powołani na wniosek organu takiego jak nowa Krajowa Rada Sądownictwa, ani też to, że osoba, której dotyczy ENA, może nawet nie znać - przed ewentualnym przekazaniem - tożsamości sędziów, którzy będą rozpatrywać sprawę karną, nie może wystarczyć do odmowy tego przekazania. Czy to oznacza, że w stosunku do osób, wobec których postępowanie karne dopiero się toczy, nie będzie możliwości odmowy wykonania ENA?