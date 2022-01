Na mocy nowelizacji ma zostać wprowadzona nowa instytucja alimentów natychmiastowych, która będzie alternatywą dla tradycyjnej ścieżki uzyskiwania świadczenia. Zamiast zwykłego procesu sąd przyzna je w drodze postępowania nakazowego. Zobowiązany będzie musiał płacić alimenty na mocy nakazu zapłaty. Od nieprawomocnego nakazu służy jednak pewna ścieżka odwoławcza – w formie wniesienia zarzutów. Wówczas przewodniczący składu sędziowskiego zażąda od zobowiązanego do płacenia alimentów przedstawienia dowodów na poparcie podniesionych tez. Co istotne, ustawodawca potraktował ulgowo osobę, która nie zgadza się z wydanym przeciwko niej nakazem zapłaty. Od wniesionych do nakazu zarzutów będzie trzeba uiścić jedynie połowę opłaty przypisanej do tego środka odwoławczego.