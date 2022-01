Autorka petycji – która sama jest radcą prawnym – wskazuje, że skoro zdobycie tytułu doktora nauk prawnych uprawnia do wykonywania zawodu adwokata (podobne regulacje znajdują się także w ustawie o radcach prawnych), a odbycie aplikacji i zdanie egzaminu adwokackiego (lub radcowskiego) uprawnia do ubiegania się o stanowisko referendarza sądowego, to w prawie o ustroju sądów powszechnych powinien się znaleźć analogiczny przepis pozwalający doktorom prawa starać się o zostanie referendarzami sądowymi.