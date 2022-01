Projektowany przepis zakłada, że do kontaktów z osobami ubezwłasnowolnionymi całkowicie odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy o kontaktach z dzieckiem. Z jednym wyjątkiem – wyłączony zostanie ten ich zakres, który nakłada obowiązek kontaktowania się z rodzicami. Jak podkreśla ustawodawca w uzasadnieniu projektu, to konieczne, by uszanować podmiotowość osób ubezwłasnowolnionych. Nowe przepisy umożliwią składanie wniosków do sądu rodzinnego zarówno w zakresie ustalenia kontaktów, jak i ich ograniczenia bądź zakazania, jeśli zaistnieje taka potrzeba. W szczególnych przypadkach sąd będzie mógł również wszcząć tego typu postępowanie z urzędu, na przykład w momencie, gdy opiekun osoby ubezwłasnowolnionej utrudniał jej widywanie się z najbliższymi.