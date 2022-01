Tymczasem w demokracji osoby publiczne sprawujące najwyższe funkcje korzystają z niższego poziomu ochrony czci. Potwierdza to orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który wolność wypowiedzi uznaje za jeden z fundamentów społeczeństwa demokratycznego i warunków jego rozwoju. Odnosi się to nie tylko do informacji i poglądów przychylnych czy obojętnych, ale także do wypowiedzi, które obrażają, szokują lub wywołują niepokój. Takie są bowiem wymogi pluralizmu i tolerancji, a wyjątki od zasady wolności słowa muszą być wykładane ściśle – tłumaczył sędzia.