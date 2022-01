Starzy sędziowie są oburzeni jeszcze z jednego powodu. Chodzi mianowicie o pismo, jakie I prezes SN wysłała w grudniu do ówczesnego przewodniczącego Wydziału III w IC SN Karola Weitza. Dotyczy ono głośnej sprawy znanego krakowskiego sędziego Waldemara Żurka. To na jej kanwie TSUE orzekł, że w sytuacji, gdy w składzie orzekającym zasiada osoba powołana na urząd sędziego SN z naruszeniem procedury (chodziło konkretnie o Aleksandra Stępkowskiego, rzecznika prasowego SN), sąd jest zobowiązany do uznania takiego orzeczenia za niebyłe (sygn. akt C-487/19). Pytania prejudycjalne do TSUE zadał skład siedmioosobowy, z czego trzech sędziów przeszło już w stan spoczynku. Do rozpatrywania sprawy muszą zostać włączeni inni sędziowie SN. I tu pojawił się problem, gdyż w międzyczasie doszło do zmiany na stanowisku prezesa IC SN. Funkcję tę pełni teraz Joanna Misztal-Konecka, która sama jest zaliczana do grona „nowych”.