Status sędziego reguluje rozdział 3 (art. 121–181) projektu ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (w dalszej części tekstu jako: projekt). Projektodawca wydaje się w dalszym ciągu uskuteczniać erozję wartości wyrażonych w art. 178 w zw. z art. 2 oraz art. 10 ust. 1 Konstytucji RP. Świadczyć o tym może chociażby fakt, że w ramach nowej regulacji przewiduje się ponowne uchwalenie przepisu, którego stosowanie kazał zawiesić Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w postanowieniu z 14 lipca 2021 r. w sprawie C 204/21. Mam na myśli art. 55 ust. 4 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2072, dalej: p.u.s.p.). Jest to norma wyłączająca możliwość stwierdzenia sprzeczności składu sądu z przepisami prawa , nienależytego obsadzania sądu lub udziału osoby nieuprawnionej lub niezdolnej do orzekania w wydaniu orzeczenia. Pomimo że m.in. za funkcjonowanie niniejszego przepisu Polska została zobowiązana do zapłaty 1 mln euro dziennie kary, to projektodawca postanowił niniejszy przepis przenieść do procedowanej ustawy (art. 123 projektu).