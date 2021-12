W zapadłej na posiedzeniu niejawnym uchwale SN stwierdził, że sąd opiekuńczy może – na podstawie art. 67 ust. 1 prawa o aktach stanu cywilnego – postanowić o sporządzeniu nowego aktu urodzenia po prawomocnym zaprzeczeniu ojcostwa męża matki. Uznał, że zainteresowanym w takiej sprawie jest także mężczyzna, którego ojcostwo zostało zaprzeczone. Jeżeli więc nie jest on uczestnikiem postępowania, sąd ma wezwać go do udziału w sprawie.