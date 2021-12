W postępowaniu, na kanwie którego przedstawiono Sądowi Najwyższemu zagadnienie prawne, wyrok został doręczony pełnomocnikowi powoda 21 maja. Prawnik wniósł apelację 8 czerwca (licząc termin w odniesieniu do 24 maja). Sąd jednak postanowieniem ją odrzucił. Wskazał, że termin upłynął 4 czerwca, ponieważ 24 maja zaczął się bieg terminów, które nie zaczęły płynąć w okresie zawieszenia, a w tym konkretnym przypadku początek okresu na złożenie apelacji przypadł 21 maja, a więc już po uchyleniu art. 15zzs ust. 1, co nastąpiło 16 maja. Powód złożył zażalenie, a sąd , rozpoznając je, powziął poważne wątpliwości co do wykładni art. 68 ust. 6 tarczy 3.0.