Do wykazu wpisano dwa dokumenty – projekt nowego prawa o ustroju sądów powszechnych (u.s.p.) oraz projekt zawierający przepisy wprowadzające. Ten pierwszy został udostępniony opinii publicznej, ale treść drugiego pozostaje nieznana. Z wykazu prac Rady Ministrów można się dowiedzieć jedynie, że zawarto w nim przepisy przejściowe i dostosowujące, „które pozwolą na sprawne wprowadzenie w życie postulowanych rozwiązań prawnych przewidzianych przez ustawę – Prawo o ustroju sądów powszechnych”. Zapewne więc to właśnie ten projekt będzie zawierał regulacje, które dadzą odpowiedzi na najważniejsze dla 10 tys. sędziów pytania – w jaki sposób uzyskają oni planowany jednolity status sędziego sądu powszechnego, czy stanie się to z mocy ustawy, czy też trzeba będzie przejść jakąś procedurę; czy w procedurze tej będzie brać udział Krajowa Rada Sądownictwa; czy – i ewentualnie jaka – będzie w tym wszystkim rola prezydenta. Na razie pytania te pozostają bez odpowiedzi.