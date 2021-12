Projekt przewiduje, że do rodzinnego postępowania informacyjnego nie byłyby stosowane przepisy o zabezpieczeniu. Oznacza to, że w praktyce postępowanie takie mogłoby trwać nawet wiele miesięcy, a w tym czasie nie byłoby możliwości zabezpieczenia kontaktów ani alimentów. Mogłoby to prowadzić do braku pieniędzy potrzebnych do utrzymania dziecka albo do alienowania go od jednego z rodziców. Jak wskazuje się w doktrynie, „celem postępowań opiekuńczych jest w pierwszej kolejności niesienie szybkiej, adekwatnej i skutecznej pomocy dzieciom” (M. J. Łukasiewicz [red.], I. Ramus [red.], Prawo alimentacyjne. Zagadnienia materialne). Tymczasem zmiana proponowana przez ustawodawcę skutkowałaby brakiem możliwości zdecydowanej reakcji w najtrudniejszych przypadkach.