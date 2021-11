– Niestety ciągle zdarzają się sytuacje, w których ktoś dowiaduje się o tym, że przeciwko niemu toczyło się jakieś postępowanie sądowe, dopiero od komornika sądowego. Wtedy jedyne co może zrobić, to złożyć skargę na czynności komornika lub wystąpić z powództwem przeciwegzekucyjnym. A gdyby odebrał pismo z sądu wcześniej, to albo mógłby wykazać niezasadność roszczenia, albo przynajmniej uniknąć dodatkowych kosztów związanych z egzekucją – mówi Krzysztof Pietrzyk, rzecznik Krajowej Rady Komorniczej. Przypomina, że od dwóch lat komornicy zajmują się też doręczaniem pozwów w postępowaniach cywilnych. – Lepiej więc odebrać przesyłkę sądową od komornika, który zjawia się w roli doręczyciela, bo później przychodzi już jako egzekutor długu – dodaje rzecznik KRK.