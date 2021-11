Była to jedna z licznych spraw dyscyplinarnych tego prawnika. Już wcześniej został on zawieszony na rok. W tym czasie miał prywatną sprawę sądową, w której występował jako strona. Mimo tego posłużył się w niej – jak ujął to sędzia sprawozdawca Adam Tomczyński – wszystkimi „gadżetami” związanymi z zawodem radcy – a więc papierem z obramowaniem z nazwą i logo kancelarii i pieczątką. Zdaniem składu orzekającego mogło to wprowadzić w błąd sąd , stronę przeciwną i osoby trzecie, które miałyby wgląd do akt.