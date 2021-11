Projekt zmierza także do usprawnienia postępowania w sprawach o rozwód lub o separację, co ma ograniczyć czas ich trwania. Nowelizacja zakłada rozszerzenie instytucji mediacji przez umożliwienie stronom bezpłatnego udziału w niej. Ma to dotyczyć rozwodzących się małżonków, którzy mają wspólne małoletnie dzieci. Realizacji tego postulatu ma służyć dodanie przepisów art. 4361–4365 k.p.c. oraz nowelizacja art. 1835 k.p.c. i przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 755 ze zm.).