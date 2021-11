Na poziomie krajowym odwołanie skarżącej od zapadłej decyzji rozpatrywały sądy administracyjne, a ostateczną decyzję podjął litewski Naczelny Sąd Administracyjny, który nie dostrzegł dyskryminacji w odmowie przyznania subwencji. Wskazał on, iż ustawodawca ma pełne prawo wskazania i wyboru, komu decyduje się przyznać określone wsparcie. Jednocześnie sąd ten odrzucił wniosek skarżącej o skierowanie sprawy pod osąd litewskiego Trybunału Konstytucyjnego, uznając, że nie ma przesłanek, by domniemywać, że przepisy regulujące kwestie przyznawania dodatków mieszkaniowych młodym rodzinom są sprzeczne z konstytucją. Skarga wniesiona do ETPC obejmowała zatem również zarzut naruszenia prawa do sądu gwarantowanego w art. 6 Konwencji – oprócz zarzutu naruszenia art. 14 (zakaz dyskryminacji) w połączeniu z art. 1 Protokołu Dodatkowego do Konwencji, który z kolei dotyczy ochrony własności.