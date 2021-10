Kobieta wystąpiła do ubezpieczyciela o 150 tys. zł zadośćuczynienia za krzywdę w postaci naruszenia dóbr osobistych, a więc prawa do utrzymania więzi rodzinnej i cieszenia się niezakłóconym życiem rodzinnym. Ten zgodził się na wypłacenie jedynie 18 tys. zł, sprawa trafiła więc do sądu.

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim oddalił powództwo, uznając je za bezzasadne. W wyroku powołał się na uchwałę Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego z października 2019 r. (sygn. akt I NSNZP 2/19). Stwierdzono w niej (co stanowiło wyraźny odwrót od tego, co orzekał wcześniej SN), że w kodeksie cywilnym nie ma podstaw, by przyznawać zadośćuczynienie, jeśli bliska osoba żyje. Gorzowski SO stwierdził również, że więź rodzinna nie została zerwana, nawet jeśli po wypadku zupełnie zmieniła się forma jej utrzymywania. Miała to potwierdzać deklaracja powódki złożona w toku sprawy, w której podkreśliła ona, że „najważniejsze jest jednak to, że tato żyje i jest z nami”.