Trzeba jednak pamiętać, że to nie jest tak, że na treść ostatecznego rozstrzygnięcia ma wpływ tylko i wyłącznie sędzia sprawo zdawca. To prawda – to on przygotowuje projekt orzeczenia, ale przecież, aby ten projekt stał się oficjalnym rozstrzygnięciem SN, sędzia sprawozdawca musi przekonać do swojej wizji pozostałych członków składu orzekającego. A to czasami niełatwe zadanie. Zwłaszcza że mówimy o składzie siódemkowym, co oznacza, że sędzia Trzaskowski będzie musiał namówić do swojego punktu widzenia aż sześciu innych sędziów SN. A przecież każdy z sędziów SN to osoba, która zapewne zna poglądy doktryny, orzecznictwo zarówno polskich, jak i europejskich sądów i trybunałów i ma własne pomysły na rozwiązanie postawionych przed składem orzekającym problemów. Narada sędziowska jest tajna, bo tajna być musi. Kto jednak miał okazję rozmawiać z sędziami „na offie”, ten wie, że nieraz narady te mają burzliwy przebieg, a dojście do konsensusu w tak doświadczonym gronie trwa bardzo długo i okupione jest sporym wysiłkiem intelektualnym. I to nie tylko ze strony sędziego sprawozdawcy, ale wszystkich członków składu orzekającego. Innymi słowy: wybór takiego, a nie innego sędziego do roli sprawozdawcy nie przesądza jeszcze o tym, w jakim kierunku pójdzie ostateczne rozstrzygnięcie SN.