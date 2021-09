Projekt nowelizacji ustawy z 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych autorstwa Ministerstwa Edukacji i Nauki w zasadzie miał być reakcją na formalne postępowanie wobec Polski w związku ze sposobem transpozycji do prawa krajowego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. Nowelizacja miała podobno służyć polepszeniu bytu zwierząt doświadczalnych. Zupełnie przy okazji – skoro już i tak nowelizujemy… – dostrzeżono „potrzebę usprawnienia działania systemu reglamentacji działalności polegającej na wykorzystywaniu zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych, w tym procesu uzyskiwania uprawnień i zgód na przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach (…)”. Jak usprawnić ów system? Ukrócić jawność postępowania przed komisjami etycznymi, które takich zgód udzielają, przez wyłączenie spod prawa do informacji publicznej wniosków o wydanie zgody na doświadczenie, uchwał podejmowanych przez komisje, protokołów z ich posiedzeń oraz innych dokumentów wytworzonych w toku ich prac. Także wstecznie. Jak komentuje sprawę Sieć Obywatelska Watchdog Polska, „przedstawione powyżej rozwiązania mają doprowadzić de facto do utajnienia prac komisji etycznych, które są organami władzy publicznej, a tym samym utajnić doświadczenia na zwierzętach, w sposób naruszający Konstytucję RP”.