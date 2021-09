Na reakcję rzeczników dyscyplinarnych nie trzeba było czekać długo – po kilku godzinach od naszej publikacji główny rzecznik Piotr Schab poinformował o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie częstochowskiego sędziego. To jednak nie wszystko. Jak się bowiem teraz okazuje, kolejnym krokiem było zwrócenie się przez Przemysława Radzika do prezesa SO w Częstochowie, aby ten odsunął Adama Synakiewicza od orzekania. Potwierdza to w rozmowie z DGP tamtejszy rzecznik prasowy sędzia Dominik Bogacz. Jak zauważa, tego typu decyzje prezes sądu podejmuje z urzędu, tak więc pismo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego traktować należy jako swego rodzaju impuls do podjęcia ewentualnych działań zmierzających do zawieszenia sędziego.