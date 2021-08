Izba niższa przedstawiła swoje stanowisko TK w sprawie, którą zainicjowała marszałek Sejmu. Elżbieta Witek domaga się uznania za niekonstytucyjny przepisu, zgodnie z którym TK wraz z zakończeniem kadencji parlamentu musi umorzyć wszystkie postępowania zainicjowane przez posłów lub senatorów (tzw. zasada dyskontynuacji). Marszałek Sejmu uważa, że art. 59 ust. 1 pkt 5 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2393) jest niezgodny m.in. z wyrażoną w konstytucji zasadą zwierzchnictwa narodu. Jak można przeczytać w uzasadnieniu wniosku, prawo zaskarżania do TK przez parlamentarzystów poszczególnych przepisów „nie służy wyłącznie abstrakcyjnie pojmowanym «grupom posłów» (ani «grupom senatorów») oraz ich indywidualnym interesom”. Marszałek Witek przekonuje, że „zasada zwierzchnictwa Narodu przesądza, że prawo posłów (lub senatorów) do wnoszenia wniosków do Trybunału dokonywane jest w interesie całego Narodu”.