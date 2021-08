PG w opublikowanym niedawno stanowisku co do zasady zgadza się z argumentami przedstawionymi przez prof. Manowską. Jak bowiem zauważa, nie da się na gruncie języka potocznego zdefiniować takich zwrotów jak „władze publiczne” czy „inne podmioty wykonującej zadania publiczne”. Zbigniew Ziobro także uważa, że brak dostatecznej jasności zaskarżonej regulacji prowadzi do stanu niepewności i to zarówno po stronie podmiotów zobowiązanych do udzielenia informacji, jak i jednostek, które mają je uzyskać. Wreszcie PG podziela również pogląd I prezes SN, że obecne brzmienie przepisu pozwala organom stosującym prawo, w tym przede wszystkim sądom, na określenie znacznie szerszego kręgu podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji publicznej, niż wynikałoby to z norm konstytucyjnych.