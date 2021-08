„Straż Graniczna nie będzie wpuszczała nielegalnych imigrantów do Polski” – napisał na Twitterze wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Sprawdzamy, czy polski rząd ma do tego prawo.

O podstawę prawną obecnych działań Straży Granicznej i kolejnych, które ewentualnie ma zamiar podjąć w tym zakresie, zapytaliśmy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do czasu opublikowania tekstu odpowiedź nie nadeszła. Opublikujemy ją niezwłocznie po otrzymaniu.

W międzyczasie organizacje broniące praw człowieka wystosowały wspólny apel, w którym podkreślają, że działania rządu i Straży Granicznej nie mają umocowania w przepisach. Jak wyjaśnia w rozmowie z gazetaprawna.pl prof. Witold Klaus ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej w tym przypadku mamy do czynienia z luką prawną. - Prawo mówi o tym jak przekroczyć granicę, kiedy, co zrobić z osobami, które ją przekroczyły. Nie mówi nic o przetrzymywaniu osób na granicy – tłumaczy. To, czy działanie Straży Granicznej jest zgodne z prawem czy nie, zależy też od tego, o co wnioskują osoby, które są tam przetrzymywane. - Jeżeliby którakolwiek z tych osób wnioskowała czy mówiła o tym, że chce azylu i wyraziła wprost oczekiwanie czy żądanie, że szuka ochrony międzynarodowej, to brak wpuszczenia takiej osoby do Polski i przyjęcia od niej takiego wniosku przez funkcjonariuszy zdecydowanie stanowi naruszenie prawa międzynarodowego. Taka osoba musi być wpuszczona do kraju. Niezależnie od tego, czy taki wniosek składa na przejściu granicznym czy w dowolnym miejscu na granicy. – mówi.

Wszystko wskazuje na to, że nie ma fizycznych możliwości, by Straż Graniczna nie usłyszała, co mówią do niej osoby zgromadzone na granicy. Zdjęcia i filmy pokazują, że są oni otoczeni funkcjonariuszami.

- Może oni zgłaszają prośby. Nikt nas tam nie dopuszcza, a tym osobom zostały – jak wynika z naszej wiedzy – odebrane telefony komórkowe, więc trudno jest ustalić co tak naprawdę tam się dzieje – mówi prof. Klaus.

Pytany o ty, czy prawo międzynarodowe przewiduje np. jakiś konkretny język, w którym należy złożyć takie oczekiwanie i czy to może stanowić barierę porozumienia między funkcjonariuszami a migrantami odpowiada, że nie. – Co więcej, oczekuje się, że to państwo ma się dowiedzieć i usłyszeć o co chodzi tym osobom. Po to zatrudnia się tłumaczy – dodaje.

Przeanalizowaliśmy także inne, poza prawem międzynarodowym przepisy, które mogłyby uzasadnić takie działania Straży Granicznej. Na przykład:

Art. 264 KK

§ 1. Kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. (uchylony)

§ 2. Kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, używając przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Kto organizuje innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

- To, czy doszłoby do złamania przepisu 264 § 2 KK oceniłby sąd. Ten przepis nie ma zastosowania o tyle, że te osoby nie przekroczyły granicy. Nie można działania Straży Granicznej usprawiedliwiać tym, że chce ona nie dopuścić do popełnienia przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy. Kodeks karny nie daje podstawy do tego, by w tej sytuacji działać prewencyjnie. Ewentualnie, jeśli dojdzie do takiego przekroczenia, to można ich zatrzymać i sprawę skierować do sądu karnego. – mówi prof. Klaus.

Strażnicy Graniczni mogliby także powołać się a ustawę z dn. 12 października 1990 roku o Straży Granicznej.

art. 1.

1. Straż Graniczna jest jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji

Prof. Klaus odpowiada tu art. 9 ust. 5 tej ustawy

Funkcjonariusze w toku czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności oraz przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

- Jestem przekonany, że to, co robią funkcjonariusze Straży Granicznej, to łamanie praw człowieka i na pewno łamanie godności tych ludzi. Jeśli mamy do czynienia ze sporem, gdy dwa przepisy są konkurencyjne wobec siebie, to trzeba się zastanowić, który z nich powinien mieć pierwszeństwo. Bezwzględnie prawa człowieka i ochrona godności ludzkiej stoją wyżej niż wszystkie inne przepisy, szczególnie takie techniczne, jak ochrona granicy. – tłumaczy.

O sytuację na granicy polsko-białoruskiej, która stanowi także zewnętrzną granicę Unii Europejskiej zapytaliśmy także przedstawicieli instytucji UE: Frontex i Komisję Europejską.

Jak usłyszeliśmy, Komisja Europejska przygląda się wydarzeniom na granicy i jest świadoma działań Straży Granicznej. - Ogólniej, ramy prawne na poziomie europejskim są dobrze znane: zgodnie z kodeksem granicznym Schengen granice zewnętrzne można przekraczać tylko na przejściach granicznych. Kodeks wymaga od funkcjonariuszy straży granicznej prowadzenia ochrony granic w celu zapobiegania obchodzeniu odpraw na przejściach granicznych oraz zniechęcania do ich obchodzenia. Zarządzanie granicami zewnętrznymi UE i procedury powrotu muszą być prowadzone zgodnie z prawem UE, w tym z poszanowaniem praw podstawowych, zapewnieniem skutecznego dostępu do procedury azylowej oraz poszanowaniem zasady non-refoulement. Środki powinny umożliwiać władzom zapewnienie prawidłowego zarządzania granicami i bezpieczeństwa przybywających osób – informuje Bartosz Zadura z biura prasowego przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Rzecznik prasowy Frontexu, Piotr Świtalski przekazał, że do tej pory nikt z przedstawicielstwa polskiego rządu nie zwrócił się do tej organizacji z prośbą o udzielenie pomocy, tak jak zrobiła to np. Litwa.

Czy jest szansa na rozwiązanie tej sytuacji na gruncie prawa? Prof. Klaus podkreśla, że jest to spór wyłącznie polityczny i próba sił między prezydentem Łukaszenką a premierem Morawieckim.- To, co powinno zostać zrobione, to wpuszczenie tych ludzi do Polski i dalsze postępowanie zgodnie z literą prawa - mówi. I dodaje: "Co by się stało jeśliby te osoby by przekroczyły granicę? No nic. Mamy szereg procedur, które w takiej sytuacji są uruchamiane. Należałoby po prostu zastosować przepisy, które Straż Graniczna stosuje zazwyczaj w takich sytuacjach, a nie przetrzymywać ludzi bez pożywienia, dostępu do bieżącej wody i bez dachu nad głową".

Według oficjalnych danych od 1 sierpnia granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 2100 osób, z czego 64 proc. nie zostało przepuszczonych przez SG, a resztę zatrzymano i skierowano do specjalnych ośrodków.